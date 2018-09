O Ronaldo goleador chegou a Itália

Ao quarto jogo oficial pela Juventus, Cristiano Ronaldo começou a marcar golos. Não foi um, foram dois e foram decisivos para que a formação de Turim mantivesse o seu registo perfeito neste início de temporada na Série A italiana. Ronaldo marcou os dois golos do triunfo da Juve por 2-1 sobre o Sassuolo, com a "vecchia signora" a assumir o comando isolado do campeonato - é a única equipa com o registo perfeito.

Ainda assim, CR7 versão "bianconera" teve de esperar meio jogo para quebrar o bloqueio goleador. Depois de uma primeira parte sem golos, Ronaldo estava no sítio certo aos 50', a aproveitar da melhor maneira um mau alívio do defesa Ferrati que levou a bola ao poste da própria baliza.

PUB

O segundo golo da tarde aconteceu pouco depois, aos 65'. Uma jogada de contra-ataque perfeita que começa em Douglas Costa, passa por Emre Can e acaba com Cristiano a rematar na passada, com o pé esquerdo. Os festejos de ambos os golos foram como fazia no Real Madrid, salto no ar e aterragem em pose de matador.

PUB

Num jogo em que João Cancelo também foi titular pela Juventus, o Sassuolo ainda conseguiu reduzir no tempo de compensação, por Babacar, mas já não foi a tempo de estragar o "ketchup" de Ronaldo em Turim. Nem isso, nem a expulsão de Douglas Costa por ter cuspido em cima de um adversário.

Ronaldo chega aos golos com a Juventus mesmo na altura certa. Na quarta-feira, o campeão italiano estreia-se na Liga dos Campeões em Valência e todos sabemos como Ronaldo gosta de marcar na Champions...

PUB