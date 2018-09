O golo 500 de Zlatan não podia ter sido mais Zlatan

Mesmo longe dos maiores palcos do futebol mundial, Zlatan Ibrahimovic continua igual a si mesmo, a marcar golos e a dar espectáculo ao mesmo tempo. Agora ao serviço dos Los Angeles Galaxy, da norte-americana MLS, o avançado sueco chegou na última madrugada aos 500 golos e da forma mais Zlatan possível: bola bombeada para a área e Zlatan, num pontapé a fazer lembrar um golpe de karaté, bateu o guarda-redes dos Toronto FC.

Zlatan gonna Zlatan! ??@Ibra_official joined Lionel Messi and Cristiano Ronaldo as the only active players with 500 goals in typical fashion, scoring with a spinning karate kick! ??



