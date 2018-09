Kevin Mayer é o novo recordista mundial do decatlo

Horas depois de Eliud Kipchoge ter estabelecido em Berlim um novo recorde mundial da maratona, Kevin Mayer também estabeleceu um novo máximo mundial no decatlo. Num evento de provas combinadas realizado na localidade francesa de Talence, Mayer fixou o novo recorde em 9126 pontos, acrescentando 81 pontos ao anterior máximo que pertencia ao já retirado norte-americano Ashton Eaton desde 2015.

Pouco mais de um mês depois de ter desistido nos Europeus de Berlim, Mayer, de 26 anos, começou a sua prova em Talence com um recorde pessoal nos 100m (10,55s), fazendo ainda 7,80m no comprimento, 16,00m no peso, 2,05m no salto em altura e fechando o primeiro dia com 48,42 nos 400m. No segundo dia, o francês fez 13,75s nos 110m barreiras, 50,54m no disco, 5,45m na vara e 71,90m no dardo, fechando a prova com 4m36,11s nos 1500m.

O anterior máximo mundial (9045 pontos) havia sido estabelecido por Ashton Eaton nos Mundiais de 2015. Mayer, de 26 anos, é apenas um de três homens a ultrapassar os nove mil pontos no decatlo, depois de Eaton e do checo Roman Sebrle. Para o próprio francês, vice-campeão olímpico em 2016 e campeão mundial em 2017, esta é uma enorme evolução, já que o seu anterior recorde era de 8834 pontos.

