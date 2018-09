Jiménez marca em mais um triunfo do Woverhampton

A adaptação do Wolverhampton Wanderers à Premier League inglesa continua a correr bem e tudo o que a equipa de Nuno Espírito Santo feito nestas cinco primeiras jornadas sugere que esta será uma época tranquila para os recém-promovidos. Neste domingo, os Wolves conseguiram a sua segunda vitória consecutiva, triunfando sobre o Burnley por 1-0 graças a um golo do avançado mexicano emprestado pelo Benfica Raúl Jiménez.

Talvez ainda falte algum poder de fogo a este Wolves para poder sonhar alto esta época, mas a verdade é que há muita coisa a funcionar bem nesta equipa que teve, de início, cinco portugueses (Patrício, Moutinho, Neves, Jota e Hélder Costa), mais dois jogadores com passado no futebol português (Boly e Jiménez) e um suplente utilizado que também passou por Portugal (Bonatini).

O domínio durante a maior parte do jogo só teve expressão no resultado aos 61’, com Jiménez a marcar o seu segundo golo na Premier League, numa jogada que passou pelos pés de Hélder Costa.

Neste seu regresso à Premier League, o Wolverhampton ainda só perdeu uma vez (Leicester) em cinco jornadas, e, para além das duas vitórias que já leva (West Ham e Burnley), foi, até agora, a única equipa a tirar pontos ao campeão Manchester City (1-1), tendo ainda empatado (2-2) com outra equipa que tem treinador português, o Everton de Marco Silva.

