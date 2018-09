Cristiano Ronaldo: “Estava um pouco ansioso”

Acabou-se a seca, chegaram os golos e, depois dos dois que marcou frente ao Sassuolo, Cristiano Ronaldo confessou que estava “um pouco ansioso” em começar a marcar com a camisola da Juventus. “Estou muito contente, foi um jogo muito disputado. O Sassuolo jogou bem, mas nós tivemos mérito, fomos muito intensos no jogo e criamos muitas oportunidades. Claro que estou muito contente por ter marcado os meus primeiros golos, estava com muita vontade”, começou por dizer o português à Sky Sports italiana.

“No futebol, o que é importante é que a equipa ganhe, Mas, na verdade, estava um pouco ansioso. Como é normal, depois de sair de Madrid, e com tudo o que se passou, fiquei um pouco ansioso. Por vezes não controlamos a nossa ansiedade, mas estou contente. Sabia que estava a trabalhar bem e que os golos iriam aparecer”, reconheceu Ronaldo, que terá a sua estreia na Champions pela Juventus na próxima quarta-feira, em Valência: “Temos um grupo difícil. Vai começar a competição que mais gosto. Mal posso esperar. Espero que tenhamos muita sorte.”

