28-0: Equipa feminina do Benfica esmaga UD Ponte de Frielas no arranque do campeonato

O treinador encarnado João Marques tinha prometido um jogo “muito ofensivo” para “entrar na história do clube”. Este domingo, no Estádio da Tapadinha em Alcântara, Lisboa, a equipa feminina do Benfica bateu a UD Ponte de Frielas por 28 golos sem resposta.

Na partida da 1ª jornada do Campeonato Nacional da II Divisão, as encarnadas raramente deixaram as adversárias chegar ao meio-campo. A UD Ponte de Frielas, nitidamente inferior em termos físicos e tácticos, foi pouco mais que uma testemunha da goleada.

A vencer por 16-0 ao intervalo, marcaram para as encarnadas Darlene (8 golos), Geyse (5), Evy Pereira (4), Maiara (3), Carlota Cristo (2), Pauleta (2), Sílvia Rebelo, Jassie, Patrícia e Ana Alice (1).

