Palcos da semana

Festival

Onze projectos a Circular

Movido a dança contemporânea, performance, música e pensamento, o festival Circular chega à 14.ª edição com 11 propostas. O primeiro espectáculo é do francês Christian Rizzo, de regresso ao certame com Ad Noctum, uma tentativa de "devolver uma visibilidade actual a motivos decorrentes da prática da dança popular e por vezes anónima". O último, igualmente em estreia nacional, será Deixa Arder, da brasileira Marcela Levi e da argentina Lucía Russo, "uma dança assombrada" em que vale "invadir, pilhar, empilhar e transtornar". Entre eles, há uma conferência-performance de Joclécio Azevedo com Isabel Costa (Modo de Usar), uma peça de Clara Amaral (Do You Remember That Time We Were Together and Danced This or That Dance?) e uma criação do artista residente João dos Santos Martins com Ana Jotta e Cyriaque Villemaux (Onde Está o Casaco?). O programa completa-se com a exposição Cinco Filmes e Uma Máscara, de Ricardo Jacinto (que fará ainda o concerto-instalação Medusa Spectrum com Nuno Torres), o lançamento do disco homónimo de João Pais Filipe, um debate realizado por Joana von Mayer Trindade e Hugo Calhim Cristóvão, e um concerto de João Tiago Dias com música de José Alberto Gomes (dupla que dará também uma aula aberta).

VILA DO CONDE Teatro Municipal, Auditório Municipal, Solar - Galeria de Arte Cinemática e outros locais

De 22 a 29 de Setembro.

Grátis, excepto Ad Noctum, Do You Remember... e Deixa Arder, a 5€

Foto Cláudia Alpendre Marques

Música

Experiência pop

Garantia de corridas aos bilhetes, abrangência geracional e celebração rock à medida das grandes multidões, os U2 estão de volta com mais um espectáculo repleto de êxitos e efeitos visuais, num palco especial e mutante em que Bono, Edge, Adam Clayton e Larry Mullen Jr. ficam rodeados pelos fãs. Nos alinhamentos desta Experience + Innocence Tour têm entrado, além das grandes canções de álbuns passados – excepção feita a Joshua Tree, a que dedicaram a digressão anterior –, as do novo Songs of Experience, editado no ano passado como espécie de sequela de Songs of Innocence, de 2014.

LISBOA Altice Arena

Dias 16 e 17 de Setembro, às 21h.

Bilhetes de 37€ a 325€

Foto Auto-retrato (1980) Robert Mapplethorpe

Fotografia

Corpo de trabalho

Portugal recebe pela primeira vez uma grande retrospectiva do trabalho de Robert Mapplethorpe (1946-1989), um dos mais influentes fotógrafos do século XX – e também dos mais polémicos do seu tempo, especialmente pela nudez, o homoreotismo e tom explícito do seu trabalho. Comissariada por João Ribas, em colaboração com a Fundação Robert Mapplethorpe, em Nova Iorque, compreende perto de 180 obras que percorrem toda a carreira do artista norte-americano, das colagens iniciais aos icónicos auto-retratos e retratos a preto e branco (incluindo da namorada, Patti Smith). Em torno de Robert Mapplethorpe: Pictures, Serralves programou visitas orientadas (uma delas, com Daniel Blaufuks), conferências, conversas, a projecção do biopic de Ondi Timoner e 21 Pornografias, uma performance de Mette Ingvartsen.

PORTO Museu de Serralves

De 20 de Setembro a 6 de Janeiro. Inauguração dia 20h, às 22h. Segunda a sexta, das 10h às 19h (a partir de Outubro, encerra às 18h); sábado, domingo e feriados, das 10h às 20h (a partir de Outubro, encerra às 19h).

Bilhetes a 10€

Foto Panorâmico de Monsanto Pedro Cunha

Festival

Iminente à vista

O festival idealizado por Vhils muda de casa: deixa Oeiras, onde esteve dois anos (no último, com direito a versão londrina), para ocupar o Panorâmico de Monsanto. À vista deste terceiro Iminente, além dos 360.º sobre Lisboa, está o propósito com que nasceu: cruzar música e artes visuais. Daquele lado vêm figuras como Conan Osiris, Bonga, Omar Souleyman, Valete, Kool G Rap, Norberto Lobo, Nigga Fox, Marta Ren, Carlão, Gisela João, Sara Tavares ou Nástio Mosquito; deste, intervenções de João Louro, ±maismenos±, André Saraiva, Wasted Rita e do próprio Vhils, entre muitos outros.

LISBOA Panorâmico de Monsanto

De 21 a 23 de Setembro, às 15h.

Bilhetes diários a 10€

Foto Adriano Miranda

Arte urbana

Parar, observar, sentir

Em Estarreja, os street artists voltam a ter ordem para "decorar" muros, ruas, fachadas, empenas e edifícios da cidade. Nesta terceira edição do Estau - Estarreja Arte Urbana, o circuito de arte urbana, com curadoria da Mistaker Maker, é pintado de fresco por artistas como Add Fuel, Marina Capdevila, Millo, Regg Salgado, TheCave ou Tiago Galo. Os visitantes são convidados não só a "parar, observar, sentir" esta galeria a céu aberto, como também a participar em várias actividades paralelas: visitas guiadas, oficinas, conversas, cinema, música, dança, novo circo, instalações e encontros com artistas.

ESTARREJA

De 15 a 23 de Setembro.

Grátis

