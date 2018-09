O mundo é uma cozinha

Anthony Bourdain era, foi, será sempre um original, pessoal, intransmissível — a sua morte deixou órfãos milhões de apreciadores que nele viam, mais do que um mero guia de aventuras culinárias, o guru possível para uma outra maneira de olhar (para) o mundo, onde a cozinha era uma simples porta de entrada.

A partir de 2012, no hiato entre o fim de No Reservations e o arranque de Parts Unknown e coincidindo com a sua transferência para a CNN, Bourdain funcionou como produtor de uma série que ampliava essa ideia da cozinha como um mundo e do mundo como uma cozinha. Em The Mind of a Chef, produzida para o serviço público americano de televisão PBS entre 2012 e 2017 e agora disponível no serviço Netflix na íntegra (cinco temporadas), Bourdain mantinha-se atrás da câmara, emprestando a sua inconfundível voz-off a uma “prima afastada” de No Reservations.

Cada uma das temporadas viajava pelo mundo de um ou mais chefs: David Chang na temporada 1, Sean Brock e April Bloomfield (2), Edward Lee e Magnus Nilsson (3), Gabrielle Hamilton e David Kinch (4) e Ludo Lefebvre (5), explorando obsessões, aventuras, loucuras, confortos, cidades e inspirações, em episódios mais compactos (25 minutos) e também mais convencionais do que a liberdade do cabo permitia. (Uma sexta série foi divulgada em 2017, online, no serviço Facebook Watch.)

Se quisermos, The Mind of a Chef seria um Bourdain “light”, sem a dureza nem a densidade das suas séries “principais”. Mas não é apenas a voz do chef, omnipresente em toda a série, nem a forma mais descontraída e irreverente dos episódios (com animações e intercalares picarescos) que nos remete para as séries originais: é a reiteração da mesma e imorredoira ideia de que a cozinha espelha uma cultura, uma alma, uma ligação entre terra e gente, personalidade e educação, que atravessa países, identidades, geografias. The Mind of a Chef é um “anexo” ao corpus da obra de Bourdain, mas não é menos singular por isso.

