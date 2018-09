Irmã do futebolista Yannick Djaló morre em atropelamento com cinco feridos

A jovem de 17 anos que morreu na sequência de um atropelamento nas festas da Moita na madrugada deste sábado - e que provocou também cinco feridos ligeiros - será, de acordo com o jornal Record, a irmã do futebolista Yannick Djaló. O condutor foi detido de imediato pela GNR que fazia o policiamento das festas e já nesta manhã foi ouvido no tribunal do Barreiro, que decretou a sua prisão preventiva.

Segundo descreveu ao PÚBLICO fonte do comando distrital de Setúbal da GNR, o acidente ocorreu pelas 2h20, quando uma viatura ligeira entrou numa zona "interdita" da vila que estava fechada ao trânsito e atropelou um grupo de seis pessoas.

A jovem de 17 anos, Açucena Patrícia, ficou em estado grave, com múltiplas fracturas nos braços e pernas e danos internos no tórax e abdómen, e foi transportada para o Hospital Garcia de Orta, em Almada, onde acabou por falecer devido aos ferimentos. As outras cinco vítimas sofreram apenas ferimentos ligeiros, mas quatro delas foram também encaminhadas para o hospital. Uma não precisou de receber assistência hospitalar mas apenas no local. Ali estiveram, além do INEM, os bombeiros da Moita e do Montijo.

Fonte da GNR especificou que o condutor foi detido de imediato ainda dentro do próprio carro e não ofereceu resistência, mas não pôde revelar se foi ou não identificado ou não álcool no sangue. Desconhecem-se as razões do acidente, que foi alvo de peritagem pelo núcleo de investigação da GNR.

Na Moita decorrem as festas de Nossa Senhora da Boa Viagem e na noite de sexta-feira para sábado realizou-se, a partir da uma da manhã, a última das habituais largadas de touros nocturnas na avenida Teófilo Braga, uma das principais artérias da vila e situada a apenas 150 metros do local do acidente. O centro da vila costuma, por isso, estar vedado ao trânsito e o piso das ruas por onde passam os animais (e os populares em fuga ou que os toureiam) é coberto por uma camada de terra (que também não facilita a passagem dos carros).

Para conseguir chegar ao local com a viatura, o condutor teve que passar por ruas fechadas com baias e grades de segurança que alguém lhe terá aberto. Naquela zona da vila da Moita, junto ao cais, há ruas muito estreitas, boa parte delas apenas com um sentido, com casas antigas, e a Travessa do Açougue, em cuja esquina se deu o acidente, é uma delas.

