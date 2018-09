A tempestade tropical Helene está a chegar este sábado ao arquipélago dos Açores, onde “já se faz sentir”, segundo descrevia o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) numa nota enviada à imprensa esta manhã.

"A aproximação desta tempestade tropical já se faz notar com a ocorrência de alguma precipitação e um ligeiro aumento da intensidade do vento e da agitação marítima", sublinha o IPMA.

Pelas 16h deste sábado, a tempestade deslocava-se para noroeste a 33 quilómetros por hora, uma velocidade que "deverá aumentar" nos próximos dois dias, analisa o Centro Nacional de Furacões norte-americano, numa note no seu site.

"Helene deverá aproximar-se ou passar sobre os Açores ao longo do dia de hoje ou durante a noite, e depois irá aproximar-se da Irlanda e do Reino Unido durante a noite de domingo e na segunda-feira", acrescenta a mesma nota. Quando alcançar a Irlanda, a tempestade mudará de classificação e passará a ser considerada um ciclone extra-tropical.

O IPMA também alertava que "o Helene deverá passar muito perto ou sobre o grupo ocidental na noite de sábado e madrugada de domingo".

A meteorologista Vanda Costa, da delegação do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) dos Açores, explicou ao PÚBLICO na sexta-feira o percurso da tempestade tropical e sublinhou que a população deve estar atenta e seguir as indicações da Protecção Civil. As autoridades estão de prevenção nesses grupos desde sexta-feira, escreve o jornal Açoriano Ocidental.

Num comunicado citado pelo mesmo jornal, o Serviço Regional de Protecção Civil e Bombeiros dos Açores escreve que "as diversas entidades com responsabilidade no âmbito da Protecção Civil estarão todas de prevenção" neste sábado, "nomeadamente os Serviços Municipais de Protecção Civil, as direcções regionais das Obras Públicas e Comunicações, do Ambiente e da Saúde, assim como todas as 17 corporações de bombeiros da região".

Para o grupo ocidental — Flores e Corvo — a previsão para este sábado é de "precipitação forte, vento com rajadas até 150 quilómetros por hora e agitação marítima que poderá atingir os oito a 12 metros".

No grupo central — Terceira, Graciosa, Pico, Faial e São Jorge — "deverá também verificar-se um agravamento do vento, precipitação e agitação marítima, mas com menor intensidade", ao passo que o grupo oriental — São Miguel e Santa Maria— "deverá ser o menos afectado pela tempestade". Ainda assim, prevê-se que o céu esteja muito nublado com precipitação forte e rajadas de vento na ordem dos 85 quilómetros por hora.

O continente e o arquipélago da Madeira não deverão ser afectados, a não ser sob a forma de agitação marítima. "Podemos sentir alguns efeitos no dia 17, segunda-feira. Pode haver um aumento da agitação marítima na faixa costeira ocidental e na Madeira", disse à Lusa a meteorologista Patrícia Gomes, na sexta-feira.

Em 2017, o furacão Ophelia passou em Outubro pelos Açores, sem que se registassem feridos nem consequências graves. “Como passou mais ao lado das ilhas não afectou tanto”, explica a meteorologista Vanda Costa, referindo que o furacão era “muito mais gravoso” do que a tempestade tropical Helene e que esta tempestade não deverá representar tanto perigo pela sua menor intensidade – mesmo atingindo directamente as ilhas.

