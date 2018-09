Cadáver encontrado em Monção é de homem dado como desaparecido

A GNR confirmou que o cadáver encontrado neste sábado no rio Gadanha, em Monção, é do homem de 44 anos que foi dado como desaparecido na sexta-feira, tendo sido possível "concluir que não há indícios de crime".

Em declarações à Lusa, fonte do Comando Territorial de Viana do Castelo da GNR afirmou que o corpo foi retirado da água às 14h pelos Bombeiros Voluntários de Monção, sendo depois transportado para o Instituto de Medicina Legal de Viana do Castelo, para autópsia.

"Uma análise visual ao corpo permitiu concluir que não há indícios de crime", disse a mesma fonte, referindo ser desconhecido o que poderá ter acontecido.

Um corpo foi descoberto a seis metros de profundidade no rio Gadanha, tendo a GNR admitido então tratar-se de um homem dado como desaparecido na sexta-feira, até pela proximidade do local onde foi encontrado em relação à sua residência.

O corpo foi encontrado às 12h13, na sequência de uma operação de buscas pelo desaparecido, desencadeada na União de Freguesias de Tropoliz e Lapela, concelho de Monção (distrito de Viana do Castelo).

O alerta do desaparecimento do homem, que vivia sozinho, foi dado pelo seu irmão, que estranhou a sua ausência, referiu a mesma fonte. No local estiveram 11 operacionais, apoiados por quatro viaturas.

