Secretário-geral do PSD obrigado a garantir que direcção “está globalmente coesa”

Depois de Rui Rio ter negado, ao fim da manhã, a existência de quaisquer divisões dentro da direcção do PSD, o secretário-geral José Silvano sentiu-se obrigado a esclarecer em comunicado que a direcção nacional do partido “está globalmente coesa” e que “concorda com o objectivo político” de combater a especulação imobiliária.

Na nota divulgada ao início da noite, José Silvano especifica que a direcção “compreendeu exactamente a ideia transmitida” por Rui Rio sobre a forma como entende que devem ser taxadas as transacções de imóveis, distinguindo-se, em sede de IRS, as situações em que os proprietários os mantêm por mais ou menos tempo na sua posse. E vinca que não faz sentido que o PSD não possa ter um “objectivo político” sobre uma matéria só porque outro partido – e em especial um com ideologia tão diferente, deveria querer dizer José Silvano – também o tem.

PUB

PUB