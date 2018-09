Da justiça deles

Jacob Rees-Mogg, conservador, foi insultado por Ian Bone, anarquista. Este dirige-se a um dos filhos do outro e diz-lhe: “O teu pai é uma pessoa totalmente horrível. Muitas pessoas odeiam-no.”

Os ingleses desatam a opinar sobre o que se passa. A pergunta é: “Are politicians’ children fair game?” Bone, por exemplo, acha que é legítimo envolver as crianças, porque o próprio Rees-Mogg envolve as crianças na actividade política.

PUB

Para um português como eu o que é admirável é como os ingleses consideram as coisas em função da legitimidade ou justiça. Por alguma razão as crianças inglesas, quando protestam, dizem: “That’s not fair.”

PUB

Ser injusto é das piores coisas que se pode ser. Já aqui falei da virtude inglesa do fairness e como eu próprio, como estudante estrangeiro, beneficiei desse sentido de imparcialidade.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

É extraordinário que se debata um acontecimento trivial como uma questão maior. O facto de se discutir à volta da pergunta demonstra que a questão está em aberto. As crianças poderão, de facto, ser legitimamente envolvidas. Quer-se é ouvir os argumentos de quem é dessa opinião.

A grande maioria de comentadores mostrou-se chocada por Bone se ter dirigido à criança. Mas isso não quer dizer nada. Até Rees-Mogg é favorável a estes confrontos políticos para tentar dar resposta às acusações. Afinal um político tem de se sujeitar a ouvir bocas.

Existe ali uma conjuntura de debate permanente do que é ou não é justo — precisamente para cada um ter uma opinião o mais subjectiva possível. Que inveja.

PUB