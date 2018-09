Fusão CP-RENFE

A polémica instalada este Verão relativamente ao funcionamento da CP é lamentável e envergonha todos os actuais e anteriores governantes pois se a empresa se encontra em mau estado isso é o resultado de anos e anos de falta de investimento na sua estrutura e equipamentos - nenhum dos partidos do arco do poder está isento de responsabilidades.

O aluguer de comboios à RENFE é uma autêntica demonstração da nossa incapacidade total de gestão e das nossas carências financeiras como país pobre que quer fazer vida de rico.

O que vou dizer pode ser polémico mas eu acho que o que o governo deveria estar a negociar com o homólogo espanhol seria uma fusão das duas empresas CP e RENFE, passando a existir uns únicos Caminhos de Ferro Ibéricos que serviriam os dois países: na nova empresa cada país possuiria uma quota proporcional aos activos de cada uma das empresas fundidas e no seu conselho de administração, a localizar em Madrid, os portugueses estariam representados pelo número de administradores correspondente ao valor que lá haviam metido, como se passa em qualquer empresa normal no mundo em que vivemos.

Não faz sentido numa unidade geográfica como a Ibéria e nos dias de hoje haver duas companhias de caminhos-de-ferro estatais, e Portugal beneficiaria com a existência de uma empresa única, financeiramente mais sólida e que gerisse os caminhos-de-ferro ibéricos numa perspectiva de unidade geográfica que somos. Ainda por cima acabava-se com mais um conselho de administração público com os respectivos custos financeiros e políticos.

Carlos Duarte, Lisboa

Cheira a queimado

O noticiário sobre eventuais irregularidades cometidas nas reconstruções das casas ardidas no "incêndio de Pedrógão" cheira muito a queimado. Gente humilde que ficou com tudo ardido no incêndio, sem instrução suficiente para a tramitação das benesses compensatórias que lhes foram oferecidas para a reconstrução dos seus haveres, será incriminada por práticas criminosas? Ou será que outros figurões se aproveitaram da desgraça alheia e da ignorância daqueles para benefício próprio? Oxalá que os inspectores da Judiciária consigam apanharem os "chico-espertos".

Duarte Dias da Silva, Lisboa

A fraqueza do PCP

O Partido Comunista Português não consegue fazer das fraquezas força. O PCP vai ajudar a viabilizar o Orçamento do Estado para 2019, porque já não é o partido revolucionário de Soeiro Pereira Gomes, Militão Ribeiro Bento Gonçalves, José Dias Coelho, Alfredo Caldeira, Octávio Pato, Georgete Ferreira, Sofia Ferreira, Maria da Piedade Morgadinho, Margarida Tengarrinha e Maria Alda Nogueira.

Ademar Costa, Póvoa de Varzim

