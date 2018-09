Duas enormes tempestades, uma no Pacífico, outra no Atlântico, massacram tudo o que se apresenta no seu caminho. O supertufão Mangkhut, que a Organização Meteorológica Mundial classificou como a mais poderosa tempestade deste ano na região, deixou um rasto de caos e destruição ao passar pelo Norte das Filipinas, e já fez pelo menos 16 mortos. O Florence, apesar de já ser apenas uma tempestade tropical, tem um risco maior de provocar inundações do que quando era ainda um furacão, por causa da chuva que traz.

Na madrugada de sábado, a ilha de Luzon foi atingida por ventos de 200 km/hora e chuvas torrenciais, que provocaram cheias, deslizamentos de terra, cortes de energia e incontáveis danos materiais. O New York Times fala em 16 mortos, mas admite-se que o número aumente.

A região mais destruída pelo Mangkhut foi a província de Cagayan, na costa da ilha mais a Norte do arquipélago filipino. A capital, Manila, também foi fortemente atingida pelo tufão.

As rajadas de vento e a chuva forte causaram danos materiais em mais de mil casas, particularmente na cidade de Tuguegarao, cujo aeroporto ficou em muito mau estado. Ao todo foram registados 42 deslizamentos de terras. De acordo com as autoridades, pelo menos 105 mil pessoas estão em abrigos temporários, à espera que a tempestade passe totalmente e que a água desça.

Com 900 km de diâmetro o Mangkhut dirige-se para o Sul da China, a uma velocidade de 30 km/h. Após a passagem pelas Filipinas, o supertufão perdeu força, pelo que se espera que atinja Hong Kong e Macau, na tarde de domingo, com ventos de 160 km/h.

As Filipinas ainda vivem atemorizadas pela memória da passagem do tufão Haiyan, em 2013, que tirou a vida a mais de 6300 pessoas.

No Sudeste dos EUA, o problema é a chuva torrencial. "O risco de cheias associado a esta tempestade é mais imediato agora do que quando chegou a terra há 24 horas", dizia sábado o governador da Carolina do Norte, Roy Cooper. "Enfrentamos verdadeiros muros de água nas nossas costas, ao longo dos rios, nas nossas terras agrícolas, nas cidades e vilas", alertou.

Para muitas comunidades da Carolina do Norte e da Carolina do Sul, as chuvas torrenciais e o risco de inundações vão prolongar-se durante vários dias, criando vários tipos de situações de emergência. Perto de um milhão de pessoas está sem electricidade nos dois estados, algumas delas encurraladas nas suas casas devido à subida do nível das águas.

Foto Pelicano ferido por causa da tempestade Florence, numa praia da Carolina do Norte Carlo Allegri/REUTERS

"Estava escuro como breu e eu estava aterrorizada", contou à Reuters Tracy Singleton, que fugiu com a sua família no carro, debaixo de chuva torrencial e ventos ciclónicos da sua casa para um hotel a cerca 130 km de distância na Carolina do Norte. Entre escolas, igrejas e até um pavilhão de basquetebol, há cerca de 150 abrigos temporários neste estado, que albergam 22.600 pessoas que foram forçadas a deixar as suas casas. Na Carolina do Sul estão outras 7000 pessoas em abrigos temporários.

