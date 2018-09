Mangkhut: mais de uma dezena de mortos e 13 mil famílias refugiadas nos 724 centros de acolhimento

A passagem do supertufão Mangkhut pelo norte de Luzon, a ilha de maior densidade populacional do arquipélago das Filipinas, deixou um rasto de destruição e, apesar de ter diminuído de intensidade, com ventos de 185 quilómetros por hora, são incontáveis os danos materiais. O número de mortes ainda não é oficial, mas já terá ultrapassado a dezena. Mais de 13 mil famílias procuraram refúgio nos 724 centros de acolhimento. O supertufão dirige-se agora para a China.