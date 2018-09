Vilamoura e Miramar prometem grande final no Bom Sucesso

Nas meias-finais hoje realizadas no campo do Guardian Bom Sucesso, em Óbidos, Vilamoura bateu o Oporto por 5,5-1,5 e Miramar derrotou a Ilha Terceira por idêntico resultado.

Apesar do resultado, Oporto e o surpreendente CG Ilha Terceira deram boa réplica, sobretudo nos dois encontros matinais de pares em foursomes, todos decididos a favor dos oponentes mas mesmo no limite, no 18.º e último buraco.

Miramar e Vilamoura entraram nos cinco ‘singles’ da tarde com uma vantagem de dois pontos e ampliaram-na.

A equipa açoriana fez uma prova notável: há mais de 20 anos que não integrava o 1.º Flight e ontem bateu o Montado para ficar nos quatro melhores.

“Vamos jogar com Miramar e está tudo dito, vai ser um jogo extremamente difícil, vamos encarar o jogo com muita responsabilidade mas obviamente vamos entrar com ambição legítima de revalidar o título”, afirmou o capitão de Vilamoura, Jorge Baptista.

Sérgio Ribeiro, treinador e capitão de Miramar, disse por sua vez: “Tenho a felicidade de estar a trabalhar com uma equipa muito jovem de belíssimos jogadores, com muito talento. Respeitando sempre o adversário, que é muito forte, acredito que dando o nosso melhor vamos conseguir o nosso objetivo.”

Miramar, que foi vice-campeão em três das últimas quatro edições e não conquista a Taça Visconde Pereira Machado desde 1993, alinha com os atletas Joâo Maria Pontes, Pedro Neves, Daniel Rodrigues, José Maria Cunha, Diogo Mealha e Pedro Silva.

Vilamoura, que venceu cinco das últimas seis edições e que o ano passado ultrapassou o Estoril como recordista de títulos (17) na competição, sempre com o treinador Joaquim Sequeira ao leme, evolui com Francisco Matos Coelho, Vítor Lopes, Lucas Azinheiro, Jamie Mann, Bruno Vicente e Miguel Ribeiro.

Ainda no 1.º Flight, Oporto e Ilha Terceira discutem domingo o terceiro lugar, Vidago Palace e Montado o 5.º e Quinta do Peru e Aroeira o 7.º

No Flight B, Estoril e Belas têm a sua final pelo 9.º lugar, depois de hoje terem batido, respectivamente, o Lisbon e a Juvegolfe, por 3,5-1,5 e 4,5-0,5.

