Segunda vitória consecutiva para o Manchester United

E eis que, quando já vamos com um mês de Premier League, o Manchester United conseguiu finalmente ganhar dois jogos seguidos. Mas não foi sem alguma dose de sofrimento. Neste sábado, a formação orientada por José Mourinho triunfou por 2-1 em casa do Watford, que ainda não tinha perdido qualquer ponto nas quatro jornadas anteriores.

Depois de ter ganhou há duas semanas em Old Trafford ao Burnley, os "red devils" conseguiram dar início a uma série vitoriosa - tinham começado a época com um triunfo frente ao Leicester, mas perderam os dois jogos seguintes (Brighton e Tottenham), com muita imprensa inglesa a dar Mourinho perto de ser demitido em caso de mais derrotas.

Pelo menos para já, isso não irá acontecer já que o United conseguiu sobreviver no terreno do Watford, que estava (e ainda está) a ter um arranque de sonho. Os visitantes deixaram a vitória bem encaminhada na primeira parte, com golos de Lukaku (35') e Smalling (38'), e ao segundo viu-se algo não muito habitual esta época, Mourinho feliz e a festejar.

Depois veio o sofrimento habitual, com o Watford a mostrar que o seu excelente arranque de época não foi por acaso. Aos 65, Gray fez o golo do empate e o United tremeu até ao último minuto. De Gea salvo, inclusive, uma bola de golo já no tempo de compensação, um cabeceamento forte de central Kabasele.

Esta terceira vitória da época deixou o United com nove pontos, já bastante longe dos perfeitos Liverpool e Chelsea, co-líderes com 15 pontos.

