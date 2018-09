Real Madrid deixa primeiros pontos da época no País Basco

O Real Madrid perdeu neste sábado os primeiros pontos da época na liga espanhola, não conseguindo melhor que um empate (1-1) no San Mamés frente ao Athletic Bilbau, em jogo a contar para a quarta jornada.

A contrário do Barcelona, que triunfou na sua viagem por território basco (2-1 no Anoeta frente à Real Sociedad), a formação orientada por Julen Lopetegui só conseguiu salvar um empate, depois de se ter visto a perder aos 32', com um golo de Iker Muniain. A reacção do Real na segunda parte só chegou para o empate, graças a um golo de Isco aos 63', após assistência de Gareth Bale.

Este empate do Real deixou o Barcelona sozinho na frente, com 12 pontos em 12 possíveis. Os "blancos" seguem no segundo posto, com dez, podendo ser apanhados nesta segunda-feira pelo Celta de Vigo, que vai à Catalunha defrontar o Girona.

