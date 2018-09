Portugal perde e joga com África do Sul permanência no Grupo I da Taça Davis

A selecção portuguesa de ténis perdeu frente à Ucrânia a oportunidade de garantir na primeira eliminatória do play off a permanência no Grupo I da Zona Europa/África da Taça Davis, ao ceder este sábado dois dos três pontos em disputa.

Depois do empate (1-1) registado na sexta-feira no Campa Tennis Club, nos arredores de Kiev, Portugal precisava de vencer dois dos três encontros previstos para este sábado, mas acabou por ceder em pares e no terceiro encontro de singulares, permitindo a vitória da Ucrânia na eliminatória.

João Sousa e Gastão Elias defrontaram Sergiy Stakhovsky e Denys Molchanov (77.º no ranking mundial de pares) e, após cederem o primeiro set, ainda levaram a decisão do encontro ao terceiro parcial, mas não conseguiram evitar a derrota, pelos parciais de 6-4, 3-6 e 7-6 (7-5), em duas horas e sete minutos.

Já em desvantagem na eliminatória (2-1), o número um nacional e 49.º ATP voltou ao court para medir forças com Stakhovsky (142.º), com quem havia perdido este ano na primeira ronda de Wimbedon, no terceiro encontro de singulares para tentar manter viva a esperança da selecção nacional alcançar a manutenção no Grupo I da Zona Europa África.

À semelhança do sucedido na véspera, mas contra Illya Marchenko, o vimaranense voltou a não entrar bem, e, embora tenha levado o encontro a terceiro set, não foi capaz de ultrapassar a experiência de Stakhovsky, que acabou por selar a vitória da Ucrânia, pelos parciais de 6-2, 4-6 e 6-4.

Atendendo ao resultado de 3-1 na eliminatória favorável à Ucrânia, os capitães de equipa, o português Nuno Marques e o ucraniano Andrei Medvedev, acordaram em cancelar o último encontro de singulares, que seria disputado por Pedro Sousa e Illya Marchenko, uma vez que serviria apenas para cumprir calendário.

Apesar do resultado desfavorável deste sábado, Portugal poderá ainda alcançar a permanência no Grupo I na segunda ronda do play off frente à África do Sul, num encontro que terá lugar em Outubro em território nacional.

