O Chelsea de Sarri está a entrar com tudo

Não foi fácil o render da guarda no Chelsea. Era um segredo mal guardado que Antonio Conte não ia continuar em Stamford Bridge e que Maurizio Sarri era o desejado, mas Conte apresentou-se ao serviço nos “blues” para a pré-época, enquanto Sarri era despedido do Nápoles e substituído no imediato por Carlo Ancelotti. Só a meio de Julho é que tudo ficou decidido e, depois de um desaire na Charity Shield frente ao campeão Manchester City, o Chelsea com o seu treinador novo só sabe ganhar.

Neste sábado, os “blues” receberam e venceram sem qualquer dificuldade o recém-promovido Cardiff City por 4-1, naquele que foi o seu quinto triunfo em outros tantos jogos na Premier League, juntando-se, assim ao Liverpool no topo da classificação, ambos com 15 pontos e o pleno de vitórias nos jogos disputados.

A grande figura da partida foi o belga Eden Hazard, que marcou três dos quatro golos do Chelsea, com Willian a fechar as contas dos londrinos. Os galeses até entraram no jogo a ganhar, com um golo de Bamba aos 16’, mas a equipa da casa já tinha dado a volta ao resultado antes do intervalo.

Perto do duo da frente, mas já sem o pleno de vitórias anda o campeão Manchester City, que derrotou no Etihad o Fulham por 3-0. Leroy Sané colocou os “citizens” na frente logo aos aos 2’, com David Silva (21’) e Raheem Streling (47’) a comporem o resultado para a equipa orientada por Pep Guardiola e que teve o português Bernardo Silva como titular e em campo durante os 90 minutos. Foi a quarta vitória do City nas cinco primeiras jornadas, tendo apenas cedido um empate frente ao Wolverhampton.

Também neste sábado, o Arsenal, um dos adversários do Sporting na Liga Europa, foi a St. James Park derrotar o Newcastle por 2-1. Xhaqa (49’) e Ozil (58’) marcaram para a equipa agora orientada por Unay Emery, enquanto Clark reduziu para os homens de Rafa Benítez em cima dos 90’.

