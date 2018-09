Mais de três anos depois, o Parma voltou a ganhar na Série A

Em 2015, uma crise financeira profunda atirou o Parma, uma equipa habituada aos primeiros lugares, para o fundo do futebol italiano, mas, começando na Série D, precisou apenas de três épocas para regressar ao escalão principal. Neste sábado, conseguiu a primeira vitória no regresso, triunfando no Giuseppe Meazza por 1-0 sobre o Inter Milão em jogo a contar para a quarta jornada da Série A italiana.

Um grande golo de fora da área de Federico Dimarco, jogador emprestado ao Parma pelos "nerazzurri", aos 79' deu os três pontos à equipa onde alinha o português Bruno Alves, titular indiscutível e a cumprir neste sábado os 90' no eixo da defesa.

Antes deste triunfo é preciso recuar até ao final da época 2014-15 para encontrar uma vitória do Parma na Série A. Foi a 26 de Abril de 2015, um 1-0 em casa frente ao Palermo, num jogo em que os portugueses Pedro Mendes e Silvestre Varela foram titulares.

Para o Inter esta derrota só veio confirmar o fraco início de temporada que está a ter. A equipa de Luciano Spalletti ainda só ganhou uma vez nestas quatro rondas iniciais, tendo ainda consentido um empate e sofrido duas derrotas.

