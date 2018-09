Lewis Hamilton (Mercedes) estabeleceu neste sábado um novo recorde no circuito de Marina Bay, onde no domingo se disputa o Grande Prémio de Fórmula 1, com o tempo de 1m36,015s.

O piloto britânico garantiu, assim, a 79.ª pole position da sua carreira e no domingo parte do primeiro lugar da grelha de partida.

"Foi mágico. Foi das melhores voltas que já fiz na minha carreira", desabafou Hamilton, nas entrevistas rápidas a seguir à sessão de qualificação.

O campeão em título bateu o anterior recorde, de 1m39,491s, de Sebastian Vettel, mas realizado com uma configuração ligeiramente diferente do circuito, alterada este ano.

Ao seu lado estará Max Verstappen (Red Bull), que considerou "uma vitória" sair do segundo lugar, depois dos problemas sentidos ao longo dos treinos livres, sem ritmo para os principais rivais. Mesmo assim, o piloto holandês ficou a 0,319 segundos do mais rápido.

Desiludido ficou Sebastian Vettel (Ferrari), que não foi além da terceira posição, já a 0,613 segundos do líder do campeonato, depois de ter sido o mais rápido nos treinos livres deste sábado de manhã.

O Grande Prémio de Singapura é a 15.ª prova da temporada. Lewis Hamilton é o líder do campeonato, com 256 pontos, mais 30 do que Sebastian Vettel, que é o segundo.

