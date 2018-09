Favoritos em frente no Nacional de Clubes – Solverde

Realizou-se hoje a primeira jornada da fase de match play do Campeonato Nacional de Clubes Homens – Solverde, que atribui a Taça Visconde Pereira Machado, no campo do Guardian Bom Sucesso Golf, em Óbidos. E definiu os dois encontros das meias-finais que se realizam no sábado: Vilamoura-Oporto e Miramar-Ilha Terceira.

No 1.º Flight, que engloba os oito primeiros classificados na fase de stroke play, não houve surpresas quanto aos principais favoritos Vilamoura (campeão em título e em busca do seu sexto título nas últimas sete edições), Miramar (vencedor quinta-feira no stroke play, vice-campeão em 2016 e 2017) e Oporto (campeão em 2016) seguiram em frente.

O lote de semifinalistas fica completo com o CG Ilha Terceira, que derrotou o Montado por 5,5-1,5, no cômputo dos dois encontros de pares em foursomes (pancadas alternadas) e cinco de singulares. Ao quarto ponto conquistado pelos açorianos, os restantes três ‘singles’ que ainda decorriam terminaram sendo dados como empatados, como é possível por decisão dos capitães de ambas as equipas.

PUB

Sucedeu o mesmo, e por idêntico resultado favorável de 5,5,-1,5, nos triunfos de Miramar sobre a Aroeira e do Oporto sobre o Vidago Palace.

PUB

Já o match entre Vilamoura e Quinta do Peru só se concluiu no quinto e último ‘single’, quando o algarvio Miguel Ribeiro concedeu o match no 18 ao recém-internacional português João Miguel Pereira, para o resultado final de 4,5-2,5.

Os jogos das meias-finais começam pelas 8h30, com os seguintes encontros de foursomes:

Vilamoura vs. Oporto

Vítor Lopes/Jamie Mann (Vilamoura) vs. Afonso Girão/Vasco Alves (Oporto)

Francisco Matos Coelho/Lucas Azinheiro (Vilamoura) vs. João Pedro Maganinho/Tomas Perkins (Oporto)

Ilha Terceira vs. Miramar

Paulo Barcelos/José Garcia (Ilha Terceira) vs. Daniel Rodrigues/Pedro Neves (Miramar)

Ricardo Garcia/Diogo Ávila (Ilha Terceira vs. Pedro Silva/João Maria Pontes (Miramar)

Flight B

No Flight B, que integra os cinco clubes que ficaram entre o 9.º e o 13.º lugares na fase de stroke play, houve três equipas que, mediante a sua classificação na primeira fase, ficaram isentas de disputar a primeira jornada de match play seguindo diretamente para as meias-finais. Foram elas o Lisbon, Estoril e Belas.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Hoje houve apenas o embate entre a Juvegolfe e Oeiras, ganho pela primeira por 3-2. A Juvegolfe vai assim defrontar Belas no sábado e na outra partida há um duelo entre Estoril e Lisbon.

Veja mais em www.golftattoo.com

PUB