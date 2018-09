Dembélé não deixou o Bercelona perder os primeiros pontos

Pode não ter sido graças ao futebol mais inspirado ou espectacular do mundo, mas o Barcelona saiu neste sábado do Anoeta com o seu registo imaculado neste início de temporada na liga espanhola. Nesta deslocação ao País Basco, os catalães ganharam de reviravolta à Real Sociedad e assumiram o comando isolado do campeonato, com 12 pontos, podendo ainda serem apanhados pelo Real Madrid, que também jogam neste sábado em território basco, no campo do Athletic Bilbau.

Numa tarde não muito inspirada de Messi, foi a Real Sociedad a colocar-se em vantagem, com um golo Aritz Elustondo logo aos 12', e os bascos conseguiram segurar a vantagem durante boa parte do jogo. Depois de Ter Stegen ter feito uma grande defesa a impedir o 2-0, o Barcelona chegou ao empate aos 63', com Luís Suaréz a ter uma recarga vitoriosa após um primeiro cabeceamento de Piqué. Pouco depois, aos 66', o francês Ousmane Dembélé fez o golo que garantiu a quarta vitória em quatro jogos para o Barça.

