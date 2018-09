Benfica entra a vencer na Taça da Liga

O Benfica teve que suar para derrotar, neste sábado, no Estádio da Luz, o Rio Ave por 2-1. Com o triunfo, os "encarnados" assumem a liderança do Grupo A da competição no seu jogo de estreia na edição deste ano da prova face ao nulo registado no outro jogo do grupo, entre o Paços de Ferreira e o Desportivo das Aves.

Frente a um Rio Ave que jogou sempre de cabeça levantada e nunca se atemorizou perante o seu adversário, o Benfica inaugurou o marcador na sequência de um penálti inexistente, que castigou uma suposta falta de Gabrielzinho sobre Seferovic (20'). Na conversão do castigo máximo, Salvio não desperdiçou e colocou as "águias" em vantagem.

Com várias alterações na sua equipa titular (Svilar, Alfa Semedo, Conti e Iuri Ribeiro foram a jogo) o Benfica não foi capaz de criar muito perigo junto da baliza de Leo Jardim e viu o intervalo chegar com o Rio Ave a ter mais posse de bola (56%).

No segundo tempo, o jogo manteve o mesmo estilo, com o Rio Ave a ripostar sempre, apesar de ter visto Rafa dilatar a vantagem benfiquista (50'), concluindo bem um contra-ataque iniciado com uma recuperação de bola de Alfa Semedo e uma assistência de Salvio.

E essa atitude rebelde dos vila-condenses ficou bem patente aos 60', quando Vinicius reduziu a desvantagem após um bom lance conduzido por Galeno.

Até ao final do encontro, o resultado não se voltaria a alterar, e o Benfica conseguiu conservar o triunfo e manter a tradição (já que nunca perdeu em casa em jogos a contar para a Taça da Liga).

