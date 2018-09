Atlético continua a marcar passo na liga espanhola

O Atlético de Madrid, com Gelson Martins no banco, continua a marcar passo na iga espanhola, e, neste sábado, apenas nos descontos evitou a derrota com o Eibar (1-1).

Sem utilizar o extremo internacional português que rescindiu com o Sporting, o técnico argentino contou com as suas unidades mais fortes, Griezmann, Diego Costa, Lemar, Godín, mas foi inoperante.

Em três jogos os "colchoneros" contavam com uma vitória em casa, e um empate e uma derrota -- muito pouco para uma equipa candidata ao título -, e no regresso ao Wanda Metropolitan foram incapazes de somar os três pontos.

Com mais posse de bola (57%) e remates (18), o jogo do Atlético arrastou-se até aos instantes finais em cima da 'linha de perigo', até Einrich se antecipar a Godín na pequena área e fazer o 1-0.

O Eibar, que teve o central português Paulo Oliveira no "onze", tinha a vitória 'no bolso', mas o Atlético evitou males maiores, quando Borja Moreno apareceu na grande área, sozinho junto à meia-lua, para restabelecer a igualdade, aos 90+3'.

Com apenas quatro jornadas disputadas, o Atlético pode assim ficar já a sete pontos dos rivais Barcelona e Real Madrid, caso vençam nesta ronda nas visitas à Real Sociedad e Athletic Bilbau, respectivamente.

