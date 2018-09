À terceira jornada, o Bayern já está sozinho na frente

Só foram precisas três jornadas para o Bayer Munique ficar sozinho na frente da Bundesliga alemã. Agora orientada pelo croata Nico Kovac, a formação bávara é a única equipa só com vitórias nas três primeiras jornadas do campeonato, depois de ter derrotado neste sábado, em casa, o Bayer Leverkusen por 3-1.

Renato Sanches esteve no banco, mas de lá não saiu, num jogo em que o hexacampeão germânico até compeçou a perder, com Wendell, de penálti, a marcar para os visitantes. Mas a reviravolta não tardou. Aos 10', Tolisso fez o empate e Robben, aos 19', colocou o Bayern. Aos 80', Bellarabi seria expulso na equipa de Leverkusen e, perto do final, James Rodríguez ainda fez o 3-1 para os homens da casa.

O Bayern já garantiu que irá ficar sozinho na frente nesta jornada. As outras equipas que podiam fazer o pleno nesta jornada, Wolfsburgo e Hertha Berlim, empataram entre si (2-2).

