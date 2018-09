Benfica e Taça da Liga, uma relação que continua forte

O Benfica nunca tinha perdido um jogo da Taça da Liga no seu estádio desde que a prova começou a ser disputada, já lá vão 11 edições. E, neste sábado, frente ao Rio Ave, a tradição manteve-se, com os benfiquistas a festejarem mais um triunfo na partida que marcou o início da sua participação na edição desta época da prova.

A vitória foi justa, pois os “encarnados” construíram oportunidades suficientes para justificar os dois golos com que se superiorizaram ao Rio Ave, mas foi suada, pois os vila-condenses nunca abdicaram do ataque e jogaram sempre de cabeça levantada.

Positivo/Negativo Positivo Salvio Está a realizar um início de temporada fulgurante e ontem, mais uma vez, foi o motor do futebol ofensivo do Benfica.

Positivo Galeno Foi uma dor de cabeça permanente para a defesa do Benfica enquanto esteve em campo e foi dos pés deste extremo brasileiro de apenas 20 anos, emprestado pelo FC Porto ao Rio Ave, que nasceu a assistência para o golo vila-condense. Negativo André Almeida Mau jogo do lateral direito, que nunca encontrou antídoto para o “veneno” de Galeno.

Negativo Árbitro Para além de alguns erros factuais com influência no resultado, a falta de critério do árbitro Rui Oliveira prejudicou as duas equipas.

Prova desta atitude temerária é a percentagem de posse de bola com que a partida chegou ao intervalo e que era favorável ao Rio Ave (56%).

Com Gabrielzinho e especialmente Galeno a saberem o que fazer com a bola quando esta chegava aos seus pés, a equipa de Vila do Conde obrigou o Benfica a bastante trabalho.

Um Benfica diferente daquele que vinha sendo habitual nas últimas partidas e que viu Rui Vitória apostar, pela primeira vez esta temporada, em Svilar para a baliza, Conti e Iuri Ribeiro para a defesa e Alfa Semedo para o meio-campo. Isto para além da inclusão de Rafa no lugar normalmente ocupado por Cervi.

Os primeiros lances de perigo dos “encarnados” partiram quase todos dos pés de Salvio que, juntamente com Pizzi e Gedson, eram os grandes animadores do futebol do Benfica. Só que o Rio Ave não se amedrontou e foi preciso uma grande penalidade (inexistente) para que as “águias” chegassem ao golo. Gabrielzinho fez-se a uma bola enviada para dentro da área do Rio Ave juntamente com Seferovic, com o suíço a cair sem que ninguém lhe tivesse tocado. A queda enganou o árbitro, que acumulou erros mais ou menos graves até ao final do encontro (os “encarnados” também se podem queixar de um penálti não assinalado a seu favor por falta, desta vez existente, sobre o helvético, puxado pela camisola na área contrária já no segundo tempo).

Salvio converteu o penálti e levou o Benfica em vantagem para o intervalo, fazendo ainda a assistência para Rafa, no lance do segundo golo, após uma recuperação de bola de Alfa Semedo, já na segunda parte.

Também com algumas alterações no seu “onze” tradicional, o Rio Ave manteve-se de pé e ripostou. E num bom lance individual de Galeno, o brasileiro serviu Vinicius, goleador da II Liga da época passada (20 golos) e emprestado ao Rio Ave pelo Nápoles, que reduziu a desvantagem.

Estava feito o resultado final, que não sofreria alterações apesar de ambas as equipas terem tido mais um par de boas ocasiões para marcar até ao apito final.

