Ana Moura vai participar nos concertos de Lisboa dos U2

Os U2 convidarem Ana Moura para uma colaboração nos seus concertos, este domingo e segunda-feira, no Altice Arena, em Lisboa. A cantora dará voz ao movimento #womenoftheworldtakeover. Em todos os espectáculos da digressão é apresentado um vídeo, que promove a acção global Poverty is Sexist, da organização ONE, no combate às causas que mantêm mulheres dos países menos desenvolvidos numa condição de pobreza extrema. O vídeo mostra um coro a cantar Women of the World, de Ivor Cutler, canção popularizada por Jim O’Rourke. Será nessa ocasião que surgirá a participação especial de Ana Moura.

Fundada por Bono e outros activistas, a ONE é uma organização apartidária e sem financiamentos públicos cuja actividade passa pela pressão junto dos líderes políticos e pela realização de campanhas mundiais para a sensibilização de todos na necessidade de luta contra a injustiça e desigualdade, é descrito na nota de imprensa enviada às redacções. A organização conta com mais de 9 milhões de membros e a sua actividade é guiada, não pelo apelo a doações ou caridade, mas pelo pedido às pessoas para que se envolvam, usem a sua voz e se façam ouvir, individual e colectivamente.

PUB

Entretanto, este sábado, foram colocados à venda as últimas dezenas de bilhetes para os concertos dos U2 em Lisboa. Estes bilhetes dão acesso aos Balcões 1 e 2 da Altice Arena e têm o preço único de 200 euros, havendo ainda entradas disponíveis para ambas as datas. Os concertos fazem parte da digressão "eXPERIENCE + iNNOCENCE", de apresentação do último álbum, Songs of Experience. Os bilhetes ainda disponíveis podem ser adquiridos em todos os locais habituais.

PUB

PUB