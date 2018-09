Rapaz de 11 anos gravemente ferido ao imitar vídeo do Youtube

Um rapaz britânico de 11 anos ficou ferido com gravidade, chegando a correr perigo de vida, depois de ter tentado recriar uma brincadeira que viu num vídeo no Youtube. O incidente aconteceu na última quarta-feira, num parque infantil em Nottingham, no Reino Unido, e o rapaz permanece internado desde então.

No vídeo do incidente, que foi partilhado pela mãe através do Facebook para alertar para o perigo da manobra, vê-se Tyler Broom sentado num pequeno carrossel que é girado a alta velocidade pelas rodas de uma moto. A força centrifuga gerada foi suficiente para causar lesões graves, levando à movimentação de fluidos e sangue na cabeça, e provocando inchaço e contusões no rosto. Os médicos que trataram a vítima afirmam que nunca viram lesões semelhantes, e que estão até a escrever um relatório sobre o caso para fins de investigação científica.

Nas imagens ouve-se a voz de uma rapariga a rir e a perguntar: “Desmaiou?”. O rapaz sai do equipamento, cambaleia e acaba por cair de joelhos, antes de desmaiar. Estava com um grupo de crianças mais velhas num parque infantil — todas abandonaram o local sem lhe prestar auxílio. Acabou por ser ajudado por outra criança que passava por ali.

A mãe, Dawn Hollingworth, contou à BBC que os médicos lhe disseram que o tipo de lesões que o seu filho sofreu eram semelhantes às observadas em pilotos de aviões de guerra, ou pilotos que não usam máscara de oxigénio.

“Os médicos disseram que se ele não estivesse em forma e de boa saúde, podia facilmente ter tido um ataque cardíaco e morrido”, contou Dawn.

A polícia de Nottingham está a investigar o caso. “Aos canalhas que se consideram amigos dele, que se riram tão alto quando ele desmaiou e que o deixaram sozinho e inconsciente no parque, eu e a polícia sabemos quem são”, escreveu a mãe numa publicação no Facebook. “Tyler tem consciência que o que fez está errado e que as suas lesões são causadas pela própria estupidez”, afirma Dawn, esperando que o caso alerte outras crianças para os riscos de tentar imitar vídeos do Youtube.

