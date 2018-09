Um morto e um ferido grave em despiste no Porto

Um homem aparentando 80 anos morreu e uma mulher de idade similar ficou ferida esta sexta-feira com gravidade na sequência do despiste de uma viatura no Porto, disse à agência Lusa fonte do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM).

Segundo a fonte, quando as equipas do INEM chegaram ao local do acidente, as duas pessoas estavam encarceradas na viatura em estado grave e o homem, já em paragem cardiorrespiratória, acabou por morrer ali mesmo.

A mulher, também com ferimentos graves, foi levada para o Hospital de Santo António, com acompanhamento médico.

O acidente ocorreu pelas 9h51 na Rua de Contumil, na freguesia de Campanhã, na zona oriental do Porto, em circunstâncias não apuradas.

O INEM enviou ao local duas viaturas médicas, oriundas dos hospitais de Santo António e de Pedro Hispano, uma ambulância de Suporte Imediato de Vida, uma moto de emergência médica e uma ambulância dos bombeiros.

A página na internet da Protecção Civil indica que para o local foram destacados 22 operacionais, apoiados por nove viaturas.

