Patrícia Mamona critica Lux Frágil por ter sido barrada à entrada e tratada “de maneira diferente”

A atleta portuguesa Patrícia Mamona denunciou nas redes sociais o facto de ter sido barrada de entrar na discoteca lisboeta Lux Frágil, juntamente com os seus amigos na madrugada de sexta-feira. “Quando vês pessoal a entrar de chinelos e sem convite, mas te tratam de maneira diferente porque tu e os teus black friends bem vestidos e tal não se enquadram no perfil da Lux”, escreveu a campeã europeia de 2016 no Instagram. “Triste, mas acontece.”

“Eu sou a primeira pessoa a dizer que há muito pessoal que tem a mania de usar a carta do racismo para tudo que acontece de mal… Mas quando começas a ver o pessoal a entrar… ui!”, respondeu Patrícia Mamona a um utilizador da rede social, dizendo que até perceberia se a barrassem se estivessem mal vestidos — mas que não fora o caso. “Quando me reconheceram vieram falar comigo”, acrescenta nos comentários a atleta do triplo salto do Sporting, que conquistou em 2016 o título de campeã da Europa.

PUB

No Twitter, o velocista do Benfica David Lima apelou ao boicote do espaço nocturno, localizado em Santa Apolónia, dizendo que os seus critérios para escolher quem entra têm por base uma “perfilagem racial”. “Ninguém me pode convencer do contrário”, remata.

PUB

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Em Lisboa, há outros casos de discotecas que foram acusadas de racismo. Um dos casos mais memoráveis é o do espaço nocturno Urban Beach, em Santos, que foi somando denúncias de racismo e agressões por parte dos seguranças.

Em 2014, a denúncia partiu do atleta português e antigo campeão olímpico no triplo salto Nelson Évora. Através das redes sociais, Évora denunciou que o seu grupo de amigos, onde se incluíam outros destacados atletas como Francis Obikwelu, Naide Gomes e Susana Costa, foi barrado à entrada do Urban Beach por existirem “demasiados pretos no grupo”. “Estarei a exagerar ou foi mesmo racismo?”, questionava. Na altura, um responsável do grupo a que pertence a discoteca afirmava que algumas pessoas desse grupo não respeitavam o dress code exigido. O Governo acabou por mandar encerrar a discoteca em Novembro do ano passado, depois de mais um caso de violência.

O PÚBLICO tentou contactar a atleta Patrícia Mamona, que ainda não respondeu, e a discoteca Lux Frágil — que remeteu explicações para mais tarde.

PUB