João Cravinho convidado para presidir à comissão da descentralização

O presidente da Assembleia da República convidou o socialista João Cravinho para presidir Comissão Independente para a Descentralização. Ferro Rodrigues aguarda ainda a resposta do ex-ministro ao convite. O objectivo deste organismo é avaliar a organização e funções do Estado, aos níveis regional, metropolitano e intermunicipal. Alberto João Jardim foi o nome indicado pelo PSD.

Fontainhas Fernandes e João Ferrão foram os dois outros convidados por Ferro Rodrigues, segundo confirmou ao PÚBLICO com um membro do gabinete do presidente da Assembleia da República.

Os partidos indicaram a Ferro Rodrigues os seguintes nomes já aceites: Adriano Pimpão (PS), Carmona Rodrigues (CDS), Helena Pinto (BE) e Alberto João Jardim (PSD).

PCP e Os Verdes optaram por não indicar ninguém e o PAN, que apenas tem um deputado, não o pode fazer.

A Assembleia da República tem de formalizar a constituição da Comissão Independente para a Descentralização, aprovada na sequência do acordo entre o PSD e o Governo, para avaliar a organização e funções do Estado, aos níveis regional, metropolitano e intermunicipal.

O organismo de sete especialistas, designados pelo presidente da Assembleia da República, ouvidos os grupos parlamentares, terá até 31 de Julho de 2019 para apresentar os vários modelos de desconcentração dos serviços públicos.

