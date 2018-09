Festival Ymotion: a tua curta-metragem pode valer 2500 euros

O festival de cinema Ymotion, em Vila Nova de Famalicão, está à procura das melhores curtas-metragens realizadas por jovens portugueses. Se és jovem e gostas de realizar filmes, esta competição pode ser para ti. As inscrições estão abertas até 30 de Setembro e a entrega dos prémios está marcada para 10 de Novembro, na Casa das Artes daquela cidade.

“O festival continua a ter como prato forte a distinção das melhores curtas-metragens produzidas por jovens portugueses dos 12 aos 35 anos”, avança a autarquia, promotora da iniciativa.

Serão sete as categorias a concurso. À melhor curta-metragem será atribuído o “Grande Prémio Joaquim de Almeida”, no valor de 2500 euros. Há, ainda, prémios para o melhor filme produzido por estudantes do ensino secundário (no valor de 850 euros), o melhor filme de animação (600 euros) e o filme preferido do público (no valor de 350 euros). Serão também distinguidos, com 200 euros cada, o melhor actor e a melhor actriz, a melhor direcção de fotografia e a melhor banda sonora original.

Paralelamente, o festival contará ainda com várias outras actividades, como exposições, masterclasses, concertos e conferências.

A organização do evento anunciou que o Ymotion posiciona "o concelho de Vila Nova de Famalicão como a capital do cinema jovem em Portugal”. Rui Pedro Tendinha, crítico português, será o comissário do evento. O argumentista Tiago R. Santos, os jornalistas Maria João Rosa e Tiago Fernando Alves, a actriz Teresa Tavares e o realizador Fernando Vendrell serão os jurados do festival.

As candidaturas podem ser submetidas através do site oficial do festival.

