Este país não é para professores

Basta de mentir acerca dos salários dos professores! Ignoro a origem das informações por trás das estatísticas da OCDE. Conheço vários professores que, com quase 30 anos de serviço, se encontram no 1.º escalão da carreira, auferindo cerca de meros mil euros por mês, apesar de serem detentores de licenciatura e mestrado.

Sou professor aposentado e sempre trabalhei mais perto das setenta horas semanais do que das pretensas 35. Assiduamente trabalhei no segredo da casa, durante a noite e fins-de-semana. Praticamente nenhum dos professores no activo atingirá um topo de carreira que se afigura utópico. E nem vale a pena referir os dramas familiares de casais colocados a centenas de quilómetros um do outro. Este país não é para professores...

José Sousa Dias, Ourém

"Os professores ganham relativamente bem”

O director do PÚBLICO, Manuel Carvalho, escreveu um editorial no passado dia 12 de Setembro – o título em epígrafe são palavras suas – tecendo considerações e acreditando nas conclusões do estudo Education at a Glance da OCDE. Ora as conclusões estão distorcidas e não é verdade que os professores ganhem bem. Existem milhares de docentes com dez, quinze e vinte anos que auferem pouco mais de mil euros ilíquidos e outros com mais de vinte anos de serviço que levam para casa pouco mais de mil e duzentos euros líquidos. Para os professores ganharem relativamente bem seria necessário que, em início de carreira, auferissem aquilo que auferem os professores que estão colocados nos últimos escalões, ou seja nos 9.º e 10.º da progressão na carreira. Além disso, os professores não têm que ganhar o apoio da opinião pública, como sugere o director do PÚBLICO porque, em abstracto, não existe opinião pública, existe é a opinião publicada como lembrava o fascinante Raúl Brandão. E a opinião publicada do director Manuel Carvalho é que os professores portugueses ganham relativamente bem. Porque assim o diz o estudo da Education at a Glance da OCDE. Não é verdade, os professores passam várias privações não atinentes com a dignidade da profissão.

António Cândido Miguéis, Vila Real

Os professores e os seus vencimentos

O relatório publicado no PÚBLICO sobre os vencimentos dos professores portugueses é absurdo, no mínimo. Como é possível apresentar vencimentos que excedem 100% a realidade? Ao meu lado está um professor com cerca de 30 anos de profissão, entrou na carreira já licenciado, sempre teve avaliações próximas do topo, pouco ou nada representa as residuais ausências ao trabalho: aufere líquido 1300 e tal euros; ilíquido 2 mil e pouco (e porque as carreiras foram agora descongeladas). Poderia discorrer uma série de exemplos como este, contudo facilmente, numa consulta aos verdadeiros vencimentos, encontra, caro director, discrepâncias enormes entre a realidade e a ficção desse relatório da OCDE. Como professor tenho imensas dúvidas sobre o desenvolvimento da carreira docente e o consequente trabalho pedagógico, mas divulgar notícias destas só num “reino faz de conta”. Depois queixem-se...

Gens Ramos, Porto

