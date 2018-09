Mulher e criança mortas pelo furacão que fustiga o leste dos EUA

Uma mulher e uma criança morreram nesta sexta-feira em Wilmington, no estado da Carolina do Norte, depois de uma árvore ter caído em cima da casa onde se encontravam As duas vítimas mortais pertencem à mesma família, que vivia na habitação atingida pelo furacão Florence, que chegou a solo norte-americano nesta sexta-feira de manhã (início da tarde em Portugal). Segundo as autoridades locais, na casa afectada estava ainda um homem, também da mesma família, e que foi transportado em estado grave para um hospital.

Foi a polícia quem confirmou as duas mortes, indicando que seriam as primeiras baixas mortais confirmadas como resultado da chegada do furacão à costa leste dos EUA. Porém, no mesmo estado da Carolina do Norte, há registo de mais duas baixas mortais, indirectamente associadas ao furacão, que tocou terra firme com menos força do que era esperado, mas cujo risco é ainda assim igualmente alto, de acordo com avisos de diferentes entidades e responsáveis. Em Pender County, uma mulher morreu na sequência de um ataque cardíaco. Equipas de emergência foram chamadas ao local, mas foram incapazes de chegar até ela, porque as estradas estavam bloqueadas com árvores caídas e outros resíduos arrastados pelos ventos do Florence, descreve a agência Reuters.

Além disso, o diário Washington Post contabiliza uma quarta morte, em Lenoir County, onde uma pessoa perdeu a vida quando manuseava um gerador de emergência.

Depois de entrar em solo firme, o Florence perdeu ritmo de progressão, o que significa que poderá fustigar aquela região durante horas ou mesmo dias, provocando inundações. Diz a Reuters que a água "arrastada" pelo Florence a partir do Oceano Atlântico "tomou conta" da cidade de New Bern, onde se cruzam os rios Neuse e Trent.

"Àqueles que me conseguem ouvir peço que se mantenham abrigados em locais seguros", pediu o governador da Carolina do Norte, Roy Cooper (democrata).

Foi por volta das 7h15 locais (mais cinco horas em Portugal continental) que o olho do furacão chegou a terra firme, perto de Wrightsville Beach e de Wilmington, onde morreram as duas pessoas cuja casa foi atingida por uma árvore. Os ventos sopravam na altura a 150 hm/h, de acordo com dados National Hurricane Center (NHC).

Foto

Cerca de duas horas e meia depois, os ventos tinham perdido velocidade, baixando para 120 km/h, com o centro do Florence a deslocar-se para ocidente à velocidade de 10km/h. As autoridades científicas previam que, em termos de quantidade, o Florence pudesse gerar "oito meses de chuva em dois ou três dias".

Na cidade de New Bern, com 30 mil habitantes, cerca de 100 pessoas foram salvas de inundações que submergiram o centro desta localidade nascida no século XVIII.

"É uma loucura"

O número de árvores arrancadas é assustador, segundo um morador de Wilmington citado pela Reuters. "É uma loucura", afirmou por telefone. "Toda a gente goza com o facto de esta tempestade ter sido desvalorizada [depois de chegar a terra e perder força] mas eu nunca vi uma devastação de árvores tão grande", descreveu.

Mais de 634 mil residências e estabelecimentos estão sem energia nos estados da Carolina do Norte e do Sul. Porém, as empresas fornecedoras de electricidade avisam que isto é só o início – e estimam que "milhões de pessoas deverão perder electricidade; a recuperação pode demorar semanas".

Classificado como um Furacão de categoria 3 na quinta-feira, o Florence foi depois classificado como sendo de categoria 1 antes de entrar no território dos EUA.

Cerca de 10 milhões de pessoas poderão ser afectadas pela tempestade e mais de um milhão de habitantes tiveram de se retirar das zonas de costa nos estados já mencionados e também na Virgínia.

