Cerca de 80 “velhos” juntam-se a cantar e a dançar, sem preconceitos

A ordem foi dada logo no início do ensaio e parece ter sido recebida com agrado por todos. “Sem vergonhas, por favor. Muitas vezes, as grandes ideias saem de um disparate qualquer”, notou o músico e produtor António Bastos, perante as cerca de oito dezenas de cidadãos ilhavenses, maiores de 60 anos, que aceitaram o desafio de integrar uma actividade artística que combina tradição e inovação. Em conjunto com a Filarmónica Gafanhense, irão dar corpo e alma a um grande espectáculo, a ser apresentado dia 14, no primeiro dia do “Festival Cabelos Brancos” - evento dedicado aos mais velhos e que acontece este ano pela primeira vez em Ílhavo.

Motivados pela ordem dada por António Bastos ou não - a idade também é um posto -, a verdade é que, ao fim de poucos minutos, já os “artistas” estavam a cantar e a dançar ao mesmo tempo. Foi apenas o primeiro de vários ensaios e as expectativas para a estreia de “Barbie in the House - António Bastos e os Velhos” ficaram bem elevadas. Sem pudores quanto ao uso da palavra “velhos”, tanto mais porque ela é sinónimo de “sabedoria”, destacou Bruno Soares, da organização do festival, recebendo, em troca, um forte aplauso dos maiores de 60 presentes.

O próprio espectáculo gira à volta da necessidade de acabar com o “preconceito”, acrescenta, por seu turno, António Bastos. “É inspirado na Barbie, uma rapariga muito sensível, à qual tudo parecia fazer comichão. A ideia é demonstrar exactamente o contrário: as pessoas e as coisas não nos fazem comichão”, notou, a propósito da produção que mistura sons e ritmos tão variados como “electrónica, jazz, clássica e house”.

Ainda que nunca tenha promovido um projecto artístico destes apenas com uma comunidade sénior, o músico e produtor confessa que já está “habituado a trabalhar com malta mais velha”, nomeadamente “no Orfeão de Vagos”, onde é maestro. E há algo que já conseguiu perceber: “os mais velhos têm mais experiência, mais alma, e isso é positivo para uma criação artística deste género”. Experiência de vida, acima de tudo, mas também há quem já vá contabilizando várias aparições em palcos. “Já participei na Orquestra da Bida Airada e também em grupos teatrais e musicais”, confessa Maria Teixeira, que trouxe consigo Eulália Velha, amiga “de infância” e estreante nestas andanças. “Mas estou a gostar muito. É animado”, garante.

A apresentação de “Barbie in the House - António Bastos e os Velhos” ao público acontecerá na noite desta sexta-feira, pelas 21h00, na Casa da Cultura de Ílhavo. Será o primeiro evento de destaque daquele que pretende ser “o maior festival sénior da Península Ibérica”, anuncia a câmara municipal de Ílhavo. Entre os dias 14 e 29, em vários espaços do município, com particular destaque para o Jardim Henriqueta Maia, acontecem mais de 80 iniciativas. O Festival Cabelos Brancos – que vem substituir a antiga Semana da Maioridade – aposta num programa variado, com propostas que vão desde as artes, aos passeios, até à actividade física.

A partir das 10h00 desta sexta-feira, haverá quase sempre algo a acontecer dedicado aos mais velhos. No sábado (15h00), por exemplo, decorre a acção “Vai dar Água!”, na qual 22 oradores terão três minutos e 22 segundos para “arriscarem falar” sobre o envelhecimento. Por cima deles, a 2,22 metros, vai estar suspenso um balde de água, que, no caso do tempo ser ultrapassado, irá “refrescar” o interveniente.

Outro dos eventos de destaque do festival – pela quantidade de participantes que envolve – está marcado para dia 28. O Sarau da Maior Idade irá juntar inúmeros artistas amadores provenientes das associações do município. Igualmente bastante participada a Festa dos Bacalhoeiros foi incluída no programa do Festival Cabelos Brancos. O grande convívio de antigos pescadores do bacalhau, oriundos de vários pontos do país, e cuja primeira edição ocorreu no ano passado, está marcado dia 22, repartido entre o Museu Marítimo de Ílhavo e Navio-Museu Santo André.

