A chuva cai e as estradas vão ficando inundadas. Os ventos fortes arrastam consigo ramos de árvores partidos e o anúncio da chegada do furacão Florence ao território continental dos Estados Unidos.

Na manhã de sexta-feira, o furacão estava a cerca de 80 quilómetros a Sudoeste da cidade de Morehead, com ventos na ordem dos 150 quilómetros por hora, informou o Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos (NHC). Com a aproximação da tempestade e as condições meteorológicas adversas, mais de 100 mil casas já ficaram sem energia e foram retiradas 1,7 milhões de pessoas das suas habitações. Mas, como se vê nas fotografias, há quem prefira ignorar as indicações oficiais e permanecer na praia e em casa, à espera. Ainda que o furacão tenha diminuído de intensidade (passou para a categoria 1, a mais baixa, na escala de Saffir-Simpson), as autoridades alertam para o risco mortal da sua passagem e também para a probabilidade de “inundações catastróficas”. C.C.S.