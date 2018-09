Filho de Schumacher tem as portas abertas na Ferrari

As palavras foram ditas por Maurizio Arrivabene, o principal responsável da equipa Ferrari. “As portas de Maranello estarão sempre abertas”. A quem? Nada mais, nada menos do que ao filho de Michael Schumacher, Mick Schumacher, caso o jovem alemão manifeste o desejo de seguir as pisadas do seu progenitor e tornar-se um piloto de Fórmula 1 (F1).

Entre os anos de 2000 e 2004, Michael Schumacher, pai de Mick, por enquanto um adolescente de 19 anos de idade, venceu cinco dos seus sete Campeonatos do Mundo de F1 ao volante de um Ferrari, contribuindo para que a marca italiana regressasse ao topo da competição rainha do automobilismo de velocidade. Isto depois de a Ferrari ter estado mais de duas décadas sem conseguir levar um piloto até ao ceptro mundial.

Mick Schumacher ocupa, actualmente, o segundo lugar do Europeu de Fórmula 3, e está a ser atentamente seguido por diversas equipas de F1, depois de ter ganho seis das suas últimas dez corridas.

"Em relação ao Mick Schumacher, penso que o mais importante nesta fase é deixá-lo crescer sem lhe colocar pressões”, afirmou nesta sexta-feira Arrivabene nos bastidores do Grande Prémio de Singapura de F1, que se disputará no próximo domingo.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

"Os resultados mais recentes são muito, muito bons e desejo-lhe uma carreira fulgurante. Com o nome que tem, de alguém que escreveu páginas históricas na Ferrari, as portas de Maranello estarão sempre abertas”, declarou Arrivabene.

Na opinião de Guenther Steiner, o homem forte da equipa Haas, ainda é cedo para Mick Schumacher se aventurar na F1, enquanto Frederic Vasseur, da Sauber, considera que é um passo muito grande passar da Fórmula 3 para a F1. "Com os poucos dias para testes durante o Inverno penso que, não vou dizer impossível, mas muito difícil dar o salto, por isso considero mais sensato que ele compita na Fórmula 2. Mas ele pode ter algum tipo de ligação a uma equipa de F1. Pode fazer algumas voltas de treino como piloto de testes, por exemplo. Há muitas formas para alguém se preparar para a F1.

Michael Schumacher, sete vezes campeão de Fórmula 1, ficou em estado de coma na sequência de um acidente ocorrido a 29 de Dezembro de 2013, quando esquiava numa estância nos Alpes franceses.

