FC Porto inicia nova tentativa para vencer Taça da Liga

Um mês depois da volumosa goleada sofrida no Estádio do Dragão para o campeonato (5-0), o Desportivo de Chaves regressa na noite desta sexta-feira (20h30, SP-TV1) ao recinto do FC Porto, desta vez com a Taça da Liga como pano de fundo. Portistas e flavienses disputam a partida inaugural do Grupo C, que integra ainda o Varzim e o Belenenses-SAD, que se defrontam neste domingo na Póvoa (17h30).

Depois do triunfo do Sporting na última edição da Taça da Liga, os “dragões” são o único dos três “grandes” que nunca conquistou este troféu. O mais perto que estiveram deste título foi em 2009-10 e 2012-13, quando alcançaram a respectiva final.

Na primeira destas partidas decisivas perderam categoricamente com o Benfica – o recordista deste troféu, tendo já amealhado sete em 11 possíveis -, por 3-0; na segunda deixaram escapar a prova para o Sporting de Braga, com uma derrota por 1-0.

Agora, o FC Porto inicia nova campanha, integrado num grupo acessível e com todo o favoritismo para seguir em frente na competição. Nesta sexta-feira terão pela frente um adversário muito desfalcado e que já “castigaram” severamente na partida de estreia do campeonato.

O Desportivo de Chaves apresenta-se no Dragão com cinco ausências. Paulinho, Maras, Hugo Basto, Djavan e Bressan estão a recuperar de lesões. Uma situação que pode abrir a porta à estreia do brasileiro André Luís, que reforçou esta temporada os transmontanos.

Se o FC Porto se estreia esta sexta-feira na Taça da Liga (os quatro primeiros classificados na última temporada no campeonato só entram em competição nesta terceira fase da prova), os flavienses tiveram já de disputar uma eliminatória de acesso frente ao Arouca (II Liga). E só na decisão por grandes penalidades (5-3) garantiram o apuramento.

