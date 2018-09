iPhone X, “o mais avançado” de sempre há um ano, foi abandonado pela Apple

É habitual a Apple apresentar a cada ano o seu melhor telemóvel de sempre. No ano passado, o iPhone X, com um ecrã a cobrir quase toda a parte frontal do aparelho e com tecnologia de reconhecimento facial, era o “maior salto em frente desde o iPhone original” e “o mais avançado que a Apple já fez”, nas palavras do presidente da empresa, Tim Cook.

Menos habitual é a Apple desistir de vender um modelo apenas um ano depois de o ter lançado.

Quando apresenta novos iPhones, a empresa tende a manter os anteriores disponíveis, a preços mais reduzidos, dando assim um leque maior de opções aos consumidores. Alguns modelos ficaram à venda vários anos após serem lançados. Mas, desta feita, a empresa decidiu que ficariam no mercado apenas dois dos três modelos apresentados em 2017: o iPhone 8 e o 8 Plus. Também os iPhone 7 e 7 Plus, lançados em 2016, continuarão disponíveis, tornando-se assim a entrada de gama, com preços a partir dos 539 euros.

Já o telemóvel que era até esta semana o topo de gama da marca, o iPhone X, desapareceu da lista mostrada na apresentação desta quarta-feira, sem qualquer menção. A estratégia não foi uma completa surpresa: embora sem confirmação oficial, várias notícias e analistas de mercado já tinham dado conta dos planos da Apple para cancelar a produção deste modelo, em vez de baixar o preço quando chegassem os novos.

Este ano, numa altura em que os consumidores estão a comprar menos telemóveis (as vendas caíram perto de 2% no trimestre passado, segundo a analista IDC), a Apple fez uma aposta em ecrãs de maior dimensão, trouxe novidades ao nível da câmara e da fotografia, bem como um aumento do desempenho do processador. A combinação de especificações técnicas e preços que não deixava espaço para o iPhone X (que já não está à venda no site da Apple, mas ainda pode ser encontrado nas lojas).

O novo iPhone Xs, com um ecrã de 5,8 polegadas, custa, no mínimo, os mesmos 1179 euros do antecessor. O iPhone Xs Max tem as mesmas especificações técnicas, mas surge com um grande ecrã de 6,5 polegadas e um preço a começar nos 1279 euros (há versões mais caras, com mais espaço de armazenamento). A Apple anunciou ainda o Xr, um modelo mais barato, com ecrã e câmara de menor qualidade, e cujo preço mínimo é de 879 euros.

Como habitual, Tim Cook não poupou palavras na apresentação dos novos Xs. “É, de longe, o telemóvel mais avançado que já criámos”, afirmou. Para o ano há mais.

