O teu olhar sobre Guimarães pode valer 1000 euros

Estão abertas as candidaturas para o concurso de fotografia Guimarães – expedição fotográfica, iniciativa da Sociedade Martins Sarmento (SMS) em colaboração com o Cineclube de Guimarães. Pelo segundo ano, o concurso procura "novas visões e revelações sobre Guimarães, cidade e concelho, sob variadas perspectivas".

Com o objectivo de "constituir um processo de recolha e actualização de espólio fotográfico", o concurso incentiva os fotógrafos a mostrar o seu olhar sobre Guimarães, não colocando restrições ao objecto fotografado para além de serem imagens que tenham "por alvo pessoas, objectos ou locais, naturais ou construídos, situados no concelho de Guimarães ou que de algum modo com ele se relacionem".

As candidaturas, que podem ser feitas por correio ou email, estão abertas até 31 de Outubro e a entrega dos prémios decorre na Galeria de Exposições da SMS, em Guimarães, a 11 de Janeiro. O júri vai atribuir três prémios: o primeiro no valor de 1000 euros, o segundo de 500 e um terceiro de 250. A estes valores acrescem para todos os premiados um conjunto de publicações. Haverá ainda uma menção honrosa, que terá direito a um curso básico de fotografia a preto e branco leccionado no Cineclube de Guimarães.

A participação, lê-se no regulamento, está aberta a todos os fotógrafos, profissionais ou amadores, de todas as nacionalidades, desde que tenham mais de 16 anos. Cada candidato pode submeter um máximo de seis fotografias, sempre inéditas e sem manipulação digital.

