A Valter Vinagre foi pedido que fotografasse exemplos de biodiversidade em Portugal. Provas vivas da natureza dinâmica, diversa, que iriam depois ser exibidas numa exposição colectiva em Madrid. Do que depois se seguiu, ninguém estava à espera. Ao apelo de vida, o fotógrafo português respondeu com exemplos de morte. Animais imutáveis, parados no tempo, embalsamados. Estávamos em 2010. A série fotográfica Animais de Estimação ecoou na galeria espanhola como um corpo estranho que desafiava o resto dos trabalhos da E.C0 2010, assinados por 20 colectivos da Europa e da América Latina.

Agora, a partir de 15 de Setembro, a exposição pode ser visitada na Science Photo Gallery do Exploratório, o Centro Ciência Viva de Coimbra. O fotógrafo natural de Anadia (1954) vai apresentar as imagens às 17horas de sábado. A entrada é gratuita e a exposição fica patente até Dezembro.

A “teimosia” humana é a dona de cada um destes 13 animais de companhia. Têm lugar cativo em casas de Idanha-a-Nova como a materialização de memórias de um dia de caça ou de uma companhia. Outrora selvagens “são agora de estimação”. É a ilusão de vida, ao olhar humano — e Valter Vinagre não conseguiu resistir a mostrar esta ironia.