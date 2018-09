Taxa do BE sobre o imobiliário

A propósito deste tema, por favor, contactem Ricardo Robles (RR) para serem esclarecidos. Aproveitem a compra de um edifício da Segurança Social; solicitem um empréstimo à CGD, mesmo com um rendimento anual de 22.000 euros, para efectuar obras no edifício para arrendamento; depois, efectuem as obras, transformando o projecto em short rental, alojamento local (em inglês, fica com outra sonoridade); depois tirem uma selfie, com quem sabemos e muito sorriso; se forem apanhados, arranjem uma irmã e jurem, a pés juntos, que os anteriores inquilinos quiseram sair. E não façam perguntas: a Câmara de Lisboa não deveria ter adquirido o edifício para ajudar a nivelar o mercado de arrendamento? Como vereador, RR não tinha a obrigação de informar a câmara sobre o edifício à venda pela Segurança Social? Daqui a poucos anos o BE legisla a favor da nacionalização de todos os edifícios e das terras. Tudo para o “bem comum”, mas desejemos que não apareçam mais RR.

PUB

Joaquim Leite Pinheiro, Maia

PUB

Sair para a rua

Presentemente, por questões de segurança, embora os pais reconheçam a importância da temática, é imprescindível que os seus filhos sejam acompanhados por adultos idóneos e diligentes. Algo que é inquestionável embora espelhe uma paradoxalidade face às tendências nas sociedades ocidentais onde o desenvolvimento das crianças se confina, infelizmente, à casa e à escola. Um procedimento inadequado e lamentável, pois nunca houve tantos lugares demarcados e sinalizados na natureza com condições para se realizarem actividades lúdicas, designadamente em zonas verdes, adjacentes a práticas de movimento e à componente ambiental. Contexto que ajuda, na sua essência, a superar medos, a aprender regras e aumentar a criatividade. Segundo Angela Hascom, terapeuta ocupacional pediátrica, o segredo para combater a epidemia silenciosa que se vive no mundo moderno, com menos resistência física e psicológica, é sair para a rua.

Manuel Vargas, Aljustrel

PUB