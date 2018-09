Democratas inflacionaram mortes provocadas por furacão em Porto Rico, acusa Trump

O Presidente dos Estados Unidos contesta a contagem oficial do número de mortos provocados pelo furacão Maria, que atingiu Porto Rico. Donald Trump rejeita que tenham morrido 3000 pessoas naquela ilha norte-americana e acusa os democratas de inflacionarem o balanço de vítimas para prejudicar a sua imagem.

"Não morreram 3000 pessoas nos dois furacões que atingiram o Porto Rico. Quando eu deixei a ilha, DEPOIS de a tempestade já ter passado, os números rondavam entre 6 a 18 mortes. Ao longo do tempo não aumentou muito. Depois, muito tempo depois do ocorrido, começaram a dar conta de números muito elevados, como 3000", declarou no Twitter.

"Isto foi feito pelos democratas para prejudicar a minha imagem numa altura em que eu estava a angariar com muito sucesso mil milhões de dólares para ajudar a reconstruir Porto Rico", acusou Donald Trump.

"Se uma pessoa morresse por o quer que fosse, mesmo que fosse de velhice, eles acrescentavam ao número. Má política. Eu adoro Porto Rico!", afirma o líder dos Estados Unidos.

O Porto Rico, um estado livre associado dos Estados Unidos, divulgou a estimativa contestada por Trump em Agosto, elevando o balanço para 2975 mortos. A contagem foi feita por investigadores da Faculdade de Saúde Pública do Instituto Milken, na Universidade George Washington.

As contestações de Trump acontecem no dia em que a costa leste dos Estados Unidos se prepara para receber o furacão Florence. Durante a madrugada desta quinta-feira, a tempestade diminuiu da categoria 4 para a categoria 2 na escala de 1 a 5 de Saffir-Simpson.

