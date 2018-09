Nova força europeia de dez mil guardas de fronteira pode estar operacional em dois anos

O fortalecimento da agência europeia de guarda costeira e de fronteiras (Frontex) para que comece a funcionar como uma força europeia de policia não põe em causa a soberania dos Estados membros. E o seu destacamento em missões urgentes de resposta rápida não significa a federalização do seu comando e o facto de os seus agentes poderem exercer a força armada não representa uma militarização das fronteiras externas da União Europeia.

Nesta quinta-feira, o comissário Dimitris Avramopoulos, que tutela a pasta das Migrações, Assuntos Internos e Cidadania, veio explicar em detalhe a sua proposta para “robustecer” o actual sistema de protecção de fronteiras, um dia depois de Jean-Claude Juncker, ter traçado, no seu discurso do Estado da União em Estrasburgo, as grandes linhas da “estratégia abrangente” desenhada por Bruxelas para responder ao desafio das migrações.

Segundo garantiu Avramopoulos, o objectivo de Bruxelas é reforçar a segurança das fronteiras, barrando a entrada de terroristas ou membros de organizações criminosas, e aliviar a pressão dos fluxos migratórios, tornando mais eficiente a gestão dos pedidos de asilo e dos processos de acolhimento de refugiados e repatriamento de migrantes.

PUB

PUB

“Nenhum Estado membro sozinho é capaz de resolver este problema [das fronteiras]. A União Europeia não tenciona substituir ou avocar as competências e a soberania dos Estados membros. Mas quer que os países assumam as suas responsabilidades, e para tal está disposta a apoiá-los”, declarou.

A proposta para a expansão do Frontex surge para pôr fim aos constrangimentos que limitam a sua acção, particularmente a sua dependência nas contribuições voluntárias dos países em termos de pessoal e equipamento, enumerou. Para ultrapassar a situação, a Comissão defende uma revisão do seu mandato e o fortalecimento do seu actual contingente de 1500 para os dez mil efectivos (vindos dos Estados membros em destacamentos de curto e longo prazo) até 2020. “Esse é o número que os estudos demonstraram corresponder às necessidades da UE no futuro”, observou Avramopoulos.

Estes guardas de fronteira — fardados com o uniforme do Frontex e autorizados a exercer a força armada — constituirão um novo braço operacional que responderá em caso de necessidade e em função do pedido de um Estado membro. “O consentimento do Estado membro é uma pré-condição”, frisou o comissário. Porém, a proposta prevê que “intervenções de urgência” sejam lançadas sem essa solicitação, “quando esse for o interesse da UE”.

Nas suas missões, os agentes agirão sob a autoridade e o controlo do país onde a operação decorre — na União Europeia, mas também em países terceiros com quem forem assinados acordos de cooperação e apoio. “Já tens um acordo concluído com a Albânia e estamos activamente a negociar com os outros países dos Balcãs. Mas as missões poderão decorrer em nações que não são necessariamente vizinhas”, precisou.

PUB

Para dotar esta força com novas capacidades, a Comissão aumentou em 11,3 mil milhões de euros o orçamento destinado ao Frontex no próximo quadro financeiro plurianual, de 2021 a 2027. “A agência ficará assim imposição de adquirir o seu próprio equipamento, embarcações, veículos ou aeronaves, diminuindo a dependência das contribuições dos Estados membros”, disse Avramopoulos.

Primeiro teste em Salzburgo

A cimeira informal de chefes de Estado e governo marcada para o próximo dia 20 em Salzburgo, na Áustria, e subordinada ao tema das migrações, permitirá testar a apetência política dos países e a margem de manobra de Bruxelas para levar por diante as novas propostas legislativas. A Comissão sabe que essa é uma tarefa difícil, e que enfrenta sérias resistências dos Estados membros, muitos dos quais já se mostraram indisponíveis para contribuir com mais verbas para o orçamento comunitário, ou para disponibilizar as suas tropas para este tipo de operações.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Além disso, a questão das competências/soberania nacional também se adivinha delicada: por exemplo, na proposta da Comissão, o Frontex poderá organizar deportações em qualquer país europeu por sua iniciativa, embora a proposta diga que a decisão final de expulsão continue a ser uma prerrogativa nacional.

Os próximos dias (meses) serão de lobby intenso. “Estas são as últimas peças do puzzle da migração. É uma proposta legislativa abrangente, que responde a todos os problemas que os Estados membros enfrentam há anos e oferece soluções para todas as suas necessidades. Se houver boa vontade política de todos os lados, penso que é realista ter o sistema operacional dentro de dois anos”, considerou o comissário, acrescentando que se estas medidas tivessem sido adoptadas antes, a Europa nunca teria tido uma crise como a de 2015.

Além da protecção das fronteiras, a Comissão propôs reforçar a agência europeia de asilo, com mais meios técnicos e operacionais, e um acréscimo de 1,25 mil milhões de euros no orçamento para o período 2021-27. O objectivo é melhorar e acelerar o processamento dos pedidos de protecção dos indivíduos que entram em território europeu, separando os candidatos legítimos ao estatuto de refugiado dos imigrantes económicos, e simplificando os procedimentos, quer para o alojamento, quer para o repatriamento, de forma a travar os movimentos secundários.

PUB