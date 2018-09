Homem mata cinco pessoas (incluindo a sua mulher) na Califórnia

Um homem armado matou cinco pessoas – incluindo a sua mulher – e depois matou-se a si mesmo quando confrontado pela polícia, noticia a Associated Press. O episódio aconteceu esta quarta-feira na cidade norte-americana de Bakersfield, estado da Califórnia.

“Estes não são tiroteios aleatórios, obviamente”, afirmou o xerife do condado de Kern, Donny Youngblood, referindo ainda que as mortes aconteceram em pouco tempo.

PUB

O suspeito e a mulher foram de carro até uma empresa de camionagem em Bakersfield e o homem disparou e matou duas pessoas do sexo masculino e a sua mulher, por volta das 17h20 locais (00h20 em Portugal). De seguida, o homem dirigiu-se a uma residência e matou mais duas pessoas. As autoridades não sabem ainda o que terá motivado os disparos e, além da relação matrimonial do suspeito e da sua mulher, não foi referido se as vítimas se conheciam.

PUB

Depois de matar as duas pessoas numa residência, o suspeito roubou um carro a uma mulher que conduzia com uma criança ao lado, que conseguiram escapar às mãos do atacante. O homem acabaria por parar o carro em que seguia depois de ser confrontado com a polícia e disparou sobre si mesmo.

PUB