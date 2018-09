Deputados espanhóis aprovam exumação do ditador Franco

O Parlamento espanhol iniciou esta quinta-feira o processo para levar a cabo a exumação dos restos mortais de Francisco Franco do Vale dos Caídos.

Em causa está uma alteração à Lei da Memória Histórica que permite ao Governo avançar para a retirada do cadáver do ditador do memorial no Vale dos Caídos, onde estão depositados os restos mortais desde a sua morte, em 1975. O objectivo do Executivo do PSOE é evitar conflitos judiciais com a Igreja espanhola e com a família de Franco.

O diploma que confere carácter de urgência à medida foi aprovado com os votos favoráveis dos socialistas e dos partidos que apoiam o Governo, mas recebeu a abstenção do Partido Popular e dos Cidadãos. O anúncio do voto foi acompanhado de aplausos das bancadas da esquerda.

A aprovação era já esperada, mas o debate no Congresso dos Deputados foi aceso, numa demonstração do carácter polémico da medida.

