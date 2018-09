Bloco não quer Miradouro de Santa Catarina fechado ao público

O Bloco de Esquerda não quer que o Miradouro de Santa Catarina continue interdito ao público. Por isso decidiu apresentar esta quinta-feira uma moção “Pelo Direito ao Miradouro de Santa Catarina” em reunião de câmara. O documento foi aprovado com votos favoráveis de todos os partidos à excepção do PS.

No documento apresentado, o vereador bloquista, Manuel Grilo, pede à câmara que pondere não encerrar o conhecido miradouro lisboeta e que retroceda na medida anunciada de colocar uma vedação permanente a toda a volta do espaço. Segundo o que a câmara disse ao PÚBLICO no mês passado, essa cerca circundante permitirá “estabelecer momentos de descanso para o miradouro, que facilitem a sua manutenção”.

Em Agosto, foi criado no Facebook o grupo “Make Adamastor Public Again” por um grupo de lisboetas em resposta à iniciativa da autarquia, que vedou o espaço para ali fazer uma intervenção de requalificação. Mas o receio é que esta medida sirva, no fundo, para fazer ali uma espécie de higiene social. Os problemas relacionados com a limpeza e segurança da área têm sido uma das preocupações referidas pelo executivo.

Na recomendação do Bloco, apela-se ainda a que o município não entregue a concessão do Miradouro de Santa Catarina “sem acautelar” que a transmissão da posição contratual a outras entidades apenas possa ser realizada depois de autorização prévia por parte da Câmara Municipal de Lisboa.

No último ponto enunciado, o documento frisa a vincada matriz intercultural associada ao miradouro do Adamastor - como também é conhecido – e a importância de manter o local aberto a todos os que vivam e visitem a cidade de Lisboa. O sítio, que está encerrado desde o início do Verão, era frequentado por muitos turistas que ali acorriam e por locais que faziam da zona uma paragem obrigatória para contemplar as vistas da cidade.

O Bloco de Esquerda anunciou também a realização de uma manifestação no miradouro, marcada para as 18h desta sexta-feira.

